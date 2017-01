später lesen Mettmann Ten Brinkes wollen eigene Fraktion gründen FOTO: Michael Franzen Fotografenmeis FOTO: Michael Franzen Fotografenmeis Teilen

Ina ten Brinke-Schubert und Daniel ten Brinke, die beide aus der SPD ausgetreten sind, erklärten gestern ihre Gründe, die sie zum Austritt aus der SPD-Fraktion bewogen hätten. Die Differenzen mit dem Rest der Fraktion in wichtigen inhaltlichen Fragen (Beispielsweise die geplante Netztrennung/Schwarzbachstraße), aber auch oft im persönlichen Umgang miteinander seien zu groß und dauerten seit der Bürgermeisterwahl an. Es sei Zeit gewesen, hier eine Entscheidung zu treffen. Eine Rückgabe des Mandats komme nicht in Frage.