später lesen Kreis Mettmann Überfälle auf Spielhallen jetzt bei XY Teilen

Twittern







Zur Klärung von mehreren Raubüberfällen auf Spielhallen in der Region hofft die Kriminalpolizei im Kreis Mettmann jetzt auf Hinweise von Zuschauern: Die Fälle werden am kommenden Mittwoch, 11. Januar, um 20.15 Uhr in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" ausgestrahlt.

Alexandra Rüttgen Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Alexandra Rüttgen (arue) ist Redakteurin bei der Rheinischen Post in Hilden. zum Autorenprofil schließen