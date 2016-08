später lesen Rettungshubschrauber im Einsatz Fünf Verletzte bei schwerem Unfall in Velbert FOTO: Feuerwehr Teilen

2016-08-29

Bei einem Autounfall in Velbert sind am Sonntagnachmittag fünf Personen schwer verletzt worden, eine davon lebensgefährlich. Ein dreijähriges Mädchen trug so schwere Verletzungen davon, dass es in die Uniklinik verlegt werden musste.