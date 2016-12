später lesen Mettmann Vene aus dem Bein hilft der Hand FOTO: HELIOS FOTO: HELIOS Teilen

Twittern







Britta Schwörer (31) hatte plötzlich kein Gefühl mehr in ihrer rechten Hand. In der neuen Gefäßchirurgie des Helios-Klinikums wurde ihr nun eine Vene aus dem Bein in die Hand verpflanzt. Von Sabine Maguire