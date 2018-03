Kreis Mettmann: Verkehrswacht veranstaltet Fahrkurse für Elektro-Räder

Pedelecs und Elektroräder sind für manche Verkehrsteilnehmer der Wiedereinstieg in die Mobilität. Bei der Anschaffung eines Pedelecs oder E-Bikes stellen sich zunächst einmal Fragen.

Welche der angebotenen Techniken und Antriebssysteme passen zu mir? Worin bestehen die Unterschiede? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Kreisverkehrswacht Mettmann mit dem Kurs "Fit mit E-Bike und Pedelec". Wer noch vor der Anschaffung steht, erhält in dem Kurs wertvolle Entscheidungshilfen und natürlich auch die Gelegenheit, die Fahrzeuge einmal auszuprobieren.

Wer bereits im Besitz eines Pedelecs oder E-Bikes ist und es zum Kurs mitbringt, erfährt, wie er sein Rad richtig einstellt und lernt anhand praktischer Übungen, es sicherer zu beherrschen. Die nächsten Kurse sind am 14. und 28. April jeweils von 10 bis 14 Uhr auf dem Gelände der Kreisverwaltung, Düsseldorfer Str. 26 in Mettmann. Für die Teilnahme an dem Kurs besteht Helmpflicht. Anmeldungen per E-Mail an m.gertler@kreis-mettmann.de oder unter Telefon 02104 991657.

(-dts)