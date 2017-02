Kreis Mettmann: Viele Dienststellen sind an Karneval geschlossen

Veränderte Öffnungszeiten an Altweiber und am Rosenmontag. Eine Auswahl aus Mettmann und Wülfrath.

An Altweiber und am Rosenmontag sind zahlreiche Dienststellen geschlossen:Das Straßenverkehrsamt in Mettmann und die Zulassungsstelle in Langenfeld sind an Altweiber nur bis 11 Uhr geöffnet. Auch in allen anderen Bereichen der Kreisverwaltung ist bis 11 Uhr normaler Dienstbetrieb angesagt. Am Rosenmontag, 27. Februar, bleiben alle Dienststellen der Kreisverwaltung geschlossen. Das Amtsgericht Mettmann ist am Donnerstag (Altweiber) ab 11 Uhr geschlossen. Am Rosenmontag ist das Amtsgericht ganztägig geschlossen. Für Eilfälle steht am 23. Februar (Altweiber) von 11 bis 14 Uhr und am 27. Februar (Rosenmontag) von 9.30 bis 11.30 Uhr ein Bereitschaftsdienst zur Verfügung.

Kreisweit sind die Geschäftsstellen des Jobcenters ME-aktiv am Donnerstag (Weiberfastnacht) für terminierte Gespräche bis 13 Uhr geöffnet. Am Rosenmontag, 27. Februar (Rosenmontag), sind die Geschäftsstellen ganztägig geschlossen.

Das Mettmanner Rathaus ist an Altweiberfastnacht bis 11 Uhr geöffnet. An Rosenmontag, ist das Rathaus ab 12 Uhr geschlossen. Der Recyclinghof ist an Altweiberfastnacht bis 11 Uhr geöffnet. Am Freitag, 24. Februar, ist der Recyclinghof von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet. Von Karnevalssamstag einschließlich Dienstag, (28.) ist der Recyclinghof geschlossen. Die Bibliothek ist an Altweiberfastnacht geöffnet. An Rosenmontag ist sie geschlossen. Die Musikschule ist an Altweiberfastnacht zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet, an Rosenmontag geschlossen. Das Hallenbad und die Sauna sind an Altweiberfastnacht geöffnet, an Rosenmontag geschlossen. Die städtischen Kitas sind an Altweiberfastnacht zu den üblichen Öffnungszeiten, aber nur mit eingeschränktem Betreuungsangebot geöffnet. An Rosenmontag sind sie geschlossen. Das Mehrgenerationenhaus ist an Altweiberfastnacht bis 11 Uhr geöffnet, an Rosenmontag i geschlossen.

Das Wülfrather Bürgerbüro öffnet Altweiber, 23., von 7.30 bis 12 Uhr, ist Freitag, 24., ebenfalls von 7.30 bis 12 Uhr auf und hat an Rosenmontag, 27. geschlossen. Das Einwohnermeldeamt hat an Altweiber von 9 bis 12 Uhr geöffnet, ist Freitag von 9 bis 12 auf und hat Rosenmontag geschlossen.

Die Wasserwelt öffnet an Altweiber von 6.10 bis 8 Uhr für Frühschwimmer, öffnet Freitag, 24., von 6.10 bis 22 Uhr das Schwimmbad und von 10 bis 22 Uhr die Sauna. Samstag, 25., und Sonntag ist das Schwimmbad von 8 bis 12 Uhr beziehungsweise 8 bis 15 Uhr geöffnet. Rosenmontag bleibt die Wasserwelt zu.

Die Wülfrather Stadtbücherei bleibt an Altweiber und Rosenmontag geschlossen. Verlängerung ist online möglich.

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung in Erkrath über Karneval

Die Stadtverwaltung Erkrath weist darauf hin, dass an Altweiberfastnacht, dem 23.02.2017, alle Verwaltungsstellen bereits um 11:00 Uhr schließen.

An Rosenmontag, dem 27.02.2017, ruht der Dienstbetrieb traditionell.

Quelle: RP