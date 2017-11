später lesen Alle Bewohner in Sicherheit Wohnhaus mit Imbiss in Velbert brennt aus 2017-11-03T00:58+0100 2017-11-03T01:06+0100

Nach einem heftigen Feuer ist am Donnerstag ein dreigeschossiges Wohnhaus in Velbert völlig ausgebrannt. Die elf Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.