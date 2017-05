Kreis Mettmann: Zahl der Arbeitslosen sinkt dank Frühjahrsbelebung

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Mettmann weiter gesunken. Das meldet jetzt die Arbeitsagentur. Ihr zufolge waren im April dieses Jahres kreisweit 16.248 Menschen arbeitslos. Das sind 291 weniger als im Vormonat und sogar 706 weniger als im Vorjahresmonat. Damit sinkt die Arbeitslosenquote auf 6,3 Prozent. Grund für die positive Entwicklung sei die Frühjahrsbelebung und die günstigen Witterungsbedingungen, sagt Marcus Kowalczyk, Chef der Agentur für Arbeit in Mettmann: "Die Arbeitskräftenachfrage ist erneut gestiegen, so dass uns derzeit rund 3800 freie Arbeitsstellen gemeldet sind." Besonders erfreulich: Die Jugendarbeitslosigkeit ist um zwölf Prozent niedriger als im April 2016. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist hingegen noch angespannt: Rein rechnerisch kommen rund sieben Ausbildungsstellen auf zehn Bewerber. Konkret wurden bis Ende April der Arbeitsagentur 1920 Ausbildungsstellen gemeldet. Das waren 1,4 Prozent oder 28 weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig meldeten sich 2815 junge Menschen, die eine Lehrstelle suchen. Das sind gerade mal drei mehr als im Vorjahr. Zurzeit sind 1516 Bewerber noch unversorgt, aber auch 1155 Lehrstellen noch nicht besetzt.

Im Vergleich zum Vormonat ist der Bestand der gemeldeten Arbeitsstellen um 75 auf insgesamt 726 zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind das allerdings 163 Stellen mehr. Von den 2790 arbeitslos gemeldeten Männern und Frauen der Agentur für Arbeit Hilden sind 1878 in Hilden und 912 in Haan registriert. In Haan beläuft sich die Arbeitslosenquote damit auf 5,8 Prozent (März 2017: 5,9 Prozent), während sie in Hilden mit 6,2 Prozent höher liegt (März 2017: 6,3 Prozent). Im Vergleich mit anderen Städten stehen Hilden und Haan damit gut da. Die Arbeitslosenquote in Langenfeld lag im April dieses Jahres bei 4,9 Prozent. In Monheim beläuft sie sich auf 7,2 Prozent. In Mettmann liegt sie bei 5,8 Prozent, in Erkrath bei 7,5 Prozent. In Ratingen beläuft sich die Arbeitslosenquote auf 6,1 Prozent

(arue)