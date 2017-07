Mettmann: Zwei Firmen ziehen nach Mettmann

Die Unternehmen CreativTy und WE-EM-Nachrichtentechnik sind in Ost.

Eine rundum gelungene Firmeneröffnung feierten die Firmen creativITy und WE-EM Nachrichtentechnik im Industriegebiet "Mettmann Ost" in Mettmann. Beide Unternehmen haben ihren Firmensitz von Ratingen nach Mettmann verlagert und konnten zur Eröffnung ihres neuen gemeinsamen Standortes Bürgermeister Thomas Dinkelmann, Wirtschaftsförderer Wolfgang Karp sowie viele Vertreter aus Politik, Wirtschaft und natürlich zahlreiche Kunden begrüßen. Bürgermeister Dinkelmann betonte in seinem kurzen Grußwort die Bedeutung guter Wirtschaftsförderung für das Leben in einer Stadt. Starke Unternehmen brächten nicht nur Gewerbesteuer und Arbeitsplätze in eine Kommune, eine florierende Wirtschaft sei auch ein wichtiger Faktor für die Attraktivität einer Stadt. In diesem Sinne habe die Wirtschaftsförderung in Mettmann eine hohen Stellenwert. Stefan und André Missing, Geschäftsführer der beiden Firmen, sind froh über den neuen Standort: "Die Wirtschaftsförderung hat uns von Beginn an sehr gut unterstützt. Wir fühlen uns in Mettmann gut aufgenommen und freuen uns, dass wir heute so viele Gäste aus unterschiedlichen Bereichen begrüßen können. Der heutige Tag dient auch dem Knüpfen von Netzwerken, dies ist uns ein wichtiges Anliegen."

Die CreativITy GmbH hat sich auf die Bereiche Internettelefonie, Unternehmensprozesse und IT- Service spezialisiert. Die WE-EM Nachrichtentechnik GmbH ist in der Herstellung von elektronischen Baugruppen und Geräten tätig. Beide Unternehmen sind am gemeinsamen Standort Industriestraße 23 zu finden.

Quelle: RP