Mönchengladbach: 109.800 Euro für die freie Kulturszene

33 Anträge hat das Kulturbüro bewilligt. Bildende Kunst, Musik, Kindertheater, Literatur und Festivals wurden berücksichtigt. An der Vergabe von Fördergeldern an eine professionelle Eventagentur scheiden sich die Geister. Von Inge Schnettler

Die freie Kulturszene boomt. Mit viel Dynamik trägt sie zur Aufbruchstimmung in der Stadt bei. Das Selbstbewusstsein und die kreativen Möglichkeiten der Akteure sind gewachsen, seitdem ihre Projekte gefördert werden. 112.500 Euro stehen jährlich zur Verfügung. In diesem Jahr endete die erste Ausschreibungsfrist am 3. Januar. 33 Anträge lagen zum Stichtag vor, die Summe der beantragten Mittel lag bei mehr als 142.000 Euro. "Das Programm ist angekommen, wir sind auf dem richtigen Weg", sagte Kulturdezernent Gert Fischer in der letzten Sitzung des Kulturausschusses.

Und er lobte die Arbeit des federführenden Kulturbüros unter der Leitung von Thomas Hoeps und Barbara Volkwein. "Wir konnten nicht wissen, wie unermesslich viel Arbeit es macht, jeden einzelnen Antrag zu sichten, zu bewerten, Gespräche mit allen Antragstellern zu führen und Einsparmöglichkeiten zu finden, die den jeweiligen Projekten nicht wehtun", sagte der Ausschussvorsitzende Reinhold Schiffers.

Die Mitglieder des Kulturausschusses stimmten der Auswahl des Kulturbüro-Teams (s. Auflistung rechts) zu. Nur ein Förder-Projekt wurde diskutiert. Die Agentur "Publicjazz-Events" gastiert mit der Reihe "Fine Art Jazz" seit 2014 in Mönchengladbach. Nach wechselnden Auftrittsorten hat die Agentur im Eickener TIG eine Heimat gefunden. 4163,40 Euro aus dem Kultur-Fördertopf hatten Susanne Pohlen und Bernd Zimmermann von der Event-Agentur beantragt. Das Kulturbüro sprach sich dafür aus, eine reduzierte Förderung in Höhe von 2200 Euro zu bewilligen. Das sorgte im Ausschuss für Bauchgrimmen. Dieter Breymann, kulturpolitischer Sprecher der CDU, fragte nach: "Wieso sollten wir eine kommerzielle Veranstaltung einer professionellen Agentur fördern?"

Thomas Hoeps begründete gestern auf Nachfrage die Entscheidung: "Wir wollen dieser Agentur nicht den Lebensunterhalt sichern." Es gehe vielmehr darum, die hiesige Modern-Jazz-Szene zu stärken. Deshalb sei die Förderung ausdrücklich mit der Bedingung verknüpft, junge Gladbacher Jazz-Musiker in die Veranstaltungsreihe einzubeziehen. "Wir schätzen die Jazz-Visions-Night von Robert Hurasky im BIS-Zentrum außerordentlich", sagt Hoeps. "Wir können uns vorstellen, dass Fine-Art-Jazz und Jazz-Visions-Night kooperieren." Selbstverständlich werde das Kulturbüro sehr genau schauen, ob die Eventagentur die Bedingungen erfülle, die mit der Förderung verknüpft ist. Kulturdezernent Gert Fischer formuliert es so: "Wir instrumentalisieren diese Agentur in gewisser Weise, damit der zeitgenössische Jazz in unserer Stadt sich weiter entwickeln kann."

Die Antragsteller erhalten in den nächsten Tagen Post mit den exakten Förderbescheiden. Da die Fördermittel damit bis auf einen kleinen Restbetrag verteilt sind und bereits mehrere neue Anträge im Kulturbüro vorliegen, ist für dieses Jahr keine weitere Ausschreibung mehr vorgesehen.

Quelle: RP