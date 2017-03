Bei einem Unfall auf der A61 bei Mönchengladbach hat sich in der Nacht zu Sonntag ein Auto überschlagen. Eine 19-Jährige, die auf dem Rücksitz saß, wurde tödlich verletzt. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, ihr fünf Monate altes Baby wurde leicht verletzt.

Gegen 0.30 Uhr fuhr der 19-Jährige aus dem Kreis Heinsberg laut Polizei mit seinem Golf die A61 in Fahrtrichtung Heinsberg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er zwischen dem Autobahnkreuz Mönchengladbach und der Anschlussstelle Nordpark die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke.

Anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Die 19-Jährige aus Heinsberg, die zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Rücksitz des Autos saß, erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Ihr Baby, das laut Polizei vorschriftsgemäß gesichert war, wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Fahrer verletzte sich schwer und musste ebenfalls in eine Klinik gebracht werden, in der er stationär behandelt wird. Lebensgefahr besteht für ihn nicht. Ob es sich bei dem Mann auch um den Vater des Kindes handelt, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Die A61 musste bis etwa 7 Uhr für die Aufräumarbeiten gesperrt werden.

