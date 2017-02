später lesen Mönchengladbach 19-jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt FOTO: Theo Titz 2017-02-23T11:16+0100 2017-02-23T11:06+0100

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein 19-jähriger Mann bei einem Unfall in der Nähe der Auffahrt zur A61 in Holt schwer verletzt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.