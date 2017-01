später lesen Mönchengladbach 230 Grundschüler nach Einbruch nach Hause geschickt Teilen

2017-01-19T10:51+0100 2017-01-19T10:31+0100

In einer Grundschule in Mönchengladbach ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Die Schulleitung schickte am Morgen alle Kinder wieder nach Hause, damit die Polizei Spuren sichern konnte.

