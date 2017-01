später lesen Mönchengladbach 50 Jugendliche prügeln sich im Minto-Einkaufszentrum FOTO: Theo Titz Teilen

Die Polizei musste am Dienstagnachmittag zu einer Massenschlägerei in der Shopping-Galerie Minto in Mönchengladbach ausrücken. Von mehreren Teenagern wurden die Personalien aufgenommen, den Haupttäter nahmen die Beamten mit zur Wache.