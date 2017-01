Mönchengladbach: 6000 Euro: Tafel freut sich über Neujahrs-Überraschung

Bereits im zehnten Jahr ist die ehemalige Oberbürgermeisterin Monika Bartsch Vorsitzende der Mönchengladbacher Tafel. So etwas wie gestern Vormittag hat sie aber "definitiv noch nie erlebt". Von Jan Schnettler

Am Vormittag sei ein älterer Herr mit einem Umschlag vorbeigekommen, berichtet Bartsch. Der Mann habe blass und traurig ausgesehen und habe erzählt, dass er und seine Frau sich eigentlich ein neues Auto hätten kaufen wollen. Da diese nun jedoch erkrankt sei, sei dies nicht mehr erforderlich. Er habe sich stattdessen dazu entschieden, der Tafel eine größere Geldsumme zu spenden - anonym. "Er überreichte mir den Umschlag, machte auf dem Absatz kehrt und war weg", erzählt Monika Bartsch. Als die den Umschlag öffnete, flatterten ihr 6000 Euro entgegen. "Eine anonyme Spende von J. O. und A. N.", sagt Bartsch.

So überraschend die Geldsumme kam und so traurig die unbekannten persönlichen Hintergründe der Spender sein mögen - die Tafel kann das Geld sehr gut gebrauchen. "Unsere Betriebskosten steigen, und wir müssen in absehbarer Zeit umziehen", sagt Bartsch. Das Betriebsgelände am Fleenerweg soll mittelfristig einem Neubaugebiet weichen. Außerdem solle das Geld für das Projekt "Kochen mit Kindern" verwendet werden, sagt Bartsch: "Mit diesem Geld kann es ein ganzes Jahr lang laufen."

Monika Bartsch ist Vorsitzende der Tafel.

Quelle: RP