Mönchengladbach: Achtung, nicht betreten

Sie sieht stabil aus, die Eisdecke am Geroweiher - allerdings nur auf den ersten Blick. Beim genauen Hinschauen lassen sich Bruchstellen entdecken, am Rand klafft sogar ein großes Loch im Eis. Und trotzdem zieht es immer wieder Kinder auf das gefrorene Gewässer. Unterschätzt wird dabei die Einbruchgefahr. "Natürlich verleitet die Eisfläche dazu, darauf zu steigen", sagt Mags-Sprecherin Anne Peters-Dresen. "Doch für Laien ist die Gefahr dabei absolut nicht einschätzbar."

Erst am Sonntag ist ein Kind am Geroweiher mit einem Bein ins Eis eingebrochen. Glücklicherweise ist dies direkt am Ufer geschehen, der Junge lediglich mit einem Schrecken davongekommen. Erwachsene Passanten, die die Kinder schon zuvor maßregelten, verständigten die Polizei, um die Kinder vom Eis zu holen. "Es ist absolut verboten, das Eis zu betreten", betont Peters-Dresen. "Selbst wenn das Eis am Ufer noch stabil erscheint und das Gewicht eines Kindes trägt, muss das einen oder zwei Meter weiter nicht zwangläufig auch so sein."

So können beispielsweise Wasserpflanzen für verborgene Bruchstellen im Eis sorgen. Auch Tauwetter und Strömungen, die wärmer sind als das Umgebungswasser, können die Dicke des Eises an einzelnen Stellen verringern. "Besonders gefährlich ist es, wenn ein See einen Zu- oder Ablauf hat", sagt Frank Nießen von der Mönchengladbacher Feuerwehr. "Denn während ein stehendes Gewässer schneller und relativ gleichmäßig zufrieren kann, sorgt beispielsweise eine Quelle dafür, dass das Wasser in Bewegung bleibt und die Eisdecke dünner ist." Vom Ufer aus seien die Strömungen jedoch nicht zu erkennen, warnt Nießen.

Dennoch wagen sich neben Kindern auch Erwachsene auf Mönchengladbachs Eisflächen, weiß der Feuerwehrmann. Und nicht immer wird nur darauf gelaufen: Die drei Kinder, die am Sonntag auf dem vereisten Geroweiher gespielt haben, haben etwa auch mit dicken Stöcken auf die Eisfläche geschlagen, während sie draufstanden. "Ein Passant hat mir erzählt, die Kinder seien sogar mit einem Einkaufswagen auf das Eis gefahren", so Nießen. "Das ist höchstgefährlich."

Bislang gab es in diesem Winter noch keinen Eiseinbruch, bei dem die Gladbacher Feuerwehr rausrücken musste. Im Notfall gilt: zuerst den Notruf verständigen. Will man der eingebrochenen Person zur Hilfe eilen, sollte man sich hinlegen, um das Gewicht auf eine möglichst breite Fläche zu verteilen. "Man sollte sich von jemandem festhalten lassen oder am Abschleppseil des Autos festbinden", sagt Nießen. "Es ist schon oft vorgekommen, dass der Helfer selbst eingebrochen ist." Ist der Verunglückte aus dem Wasser gezogen, müssen schnellstmöglich die nassen Kleider ausgezogen und die Person in Decken oder Mäntel gepackt werden. Eventuell sind Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. "Ein Körper unterkühlt in 30 Minuten, dann besteht Lebensgefahr", erklärt Nießen. Bricht jemand selbst ein, sollte er Ruhe bewahren, damit das kalte Blut nicht in den gesamten Kreislauf gelangt.

Quelle: RP