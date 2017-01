Mönchengladbach: Als die Tiere den Wald verließen

Fuchs, Reh, Marder und manchmal sogar ein Wildschwein - immer häufiger bewegen sich Wildtiere aus ihrem natürlichen Lebensraum heraus in die Stadt. Ein Überblick über die Artenvielfalt. Von Nina Jedrychowski

Die Kinderserie "Als die Tiere den Wald verließen" aus den 90er Jahren beschreibt damals wie heute die Situation der Waldtiere gut. In der Fernsehserie rücken die Menschen mit Bauprojekten in den Thalerwald, die Tiere beschließen daraufhin, den Wald zu verlassen. Sie durchqueren die Stadt, und lernen die Menschen aus der Nähe kennen.

Ähnlich ist das Verhältnis von Mensch und Wildtier heute: Kürzlich schlich ein (wenn auch kranker) Fuchs auf Beutesuche durch Odenkirchen, viele Einwohner waren verwundert. Doch Wildtiere in Menschennähe sieht man immer öfters. "Nur in der direkten Innenstadt wird man Wildtiere nicht antreffen, auf Friedhöfen und in Randgebieten ist es möglich", sagt Franz Josef Friedrich von der Kreisjägerschaft. Typische Wildtiere in Mönchengladbach sind Rehe, Füchse und Marder. Manchmal verirrt sich auch ein Wildschwein in Menschennähe.

In der Kinderserie begeben sich die Wildtiere, wie in der Realität, im Winter in die Stadt und suchen nach Nahrung in den Müllresten der Menschen. "Viele Spaziergänger bemerken die wilden Tiere gar nicht. Aber sie sind da", sagt Franz Josef Friedrich.

In Sachen "Federwild" ist ebenfalls viel los in und über der Vitusstadt. Im Luftraum sind nicht nur Singvögel zu bewundern, sondern auch Fasane, Rebhühner, Waldschnepfen und Tauben. "Den ganzen Sommer lang kann man beispielsweise Höckerschwäne auf den Gewässern beobachten", sagt Ruth Seidel, Vorsitzende des Naturschutzbundes. Auch der Mauersegler ist im Sommer oft zu sehen.

"Typische Vögel in Mönchengladbach bleiben dennoch Amseln und Eulen", sagt sie. Eisvögel sieht man hingegen selten in der Luft, aber an Flüssen in den äußersten Randgebieten kommen sie vor. "Sie tauchen durchs Wasser, um kleinere Fische zu erbeuten", sagt Ruth Seidel.

Diese Artenvielfalt lebt in den städtischen Gewässern: Karpfen, Hecht, Zander, Rotaugen und Aale. Sie lassen die Anglerherzen der Mitglieder des Anglervereins Mönchengladbach und Rheydt höher schlagen. Rund um die Gewässer quaken Wasser- und Grünfrösche sowie Kröten und Unken am Uferrand. Der Teichmolch legt seine Eier in flachen Tümpeln ab und lebt in hellen Wäldern und Gärten. Und über Mönchengladbachs Gewässer fliegen Libellen und andere Insekten. Denn was wäre das Reich der Tiere ohne die Insekten? Flora und Fauna sind von ihnen abhängig. Nichtsdestotrotz mussten Experten feststellen, dass die Insektenvielfalt in den vergangenen Jahren um 80 Prozent zurückgegangen ist. "Grund ist die intensive Landwirtschaft. Mit Pestiziden wird der Lebensraum der Tiere zerstört", sagt Alfred Schneider vom BUND. Vögel ziehen ihre Brut mit Insekten auf, wegen des hohen Eiweißgehalts. "Das Vogelfutter, das wir raushängen, ist deshalb eigentlich ungesund für die Brut", sagt Ulla Hansen von der unteren Naturschutzbehörde Mönchengladbach. Auch Blumen pflanzen sich ohne Bestäubung nicht fort.

Die Welt der Insekten ist rund um Wildblumen und andere Pflanzen Mönchengladbachs zuhause. Kohlweißling, Tagpfauenauge und Erdhummel fliegen mit den Bienen durch die Lüfte. Schmetterlinge auf Wiesen waren vor Jahren keine Besonderheit, heutzutage entdeckt man sie nur selten in der Stadt. An Feldern ist die Wahrscheinlichkeit höher, aber auch da ist der Bestand an Faltern zurückgegangen.

Nichtsdestotrotz hüpfen auf Mönchengladbachs Böden noch immer graue Grashüpfer und Nachtigall-Grashüpfer. Auch Heuschrecken sind auf dem unteren Erdreich zu entdecken, nicht zu vergessen sind auch die Würmer in den Tiefen von Mönchengladbach. Das Artenvorkommen unserer Stadt mag nicht außergewöhnlich sein - aber bunt ist das Reich der Tiere in Mönchengladbach auf jeden Fall.

