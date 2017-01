Mönchengladbach: Alte Wickrather Schilder sollen das geplante Heimatmuseum bereichern

Um die Schilder in seine eigenen Hände zu bekommen, begab sich Pisters gar kopfüber in den Bauschrott der Stadt. "Als mir einfiel, die Schilder aufzubewahren, war die Eingemeindung bereits ein paar Monate her, und die Schilder waren beim Betriebshof gelandet", erzählt er. Zum Glück hatte er gute Kontakte dorthin und durfte sich auf die Suche begeben. Mit Erfolg: Neben dem Ortsausgangsschild von Wickrath in Richtung Beckrath holte Pisters auch zehn Straßenschilder hervor. Denn nicht nur Postleitzahl und Kfz-Kennzeichen änderten sich, auch viele Straßennamen mussten umbenannt werden, da es gleichnamige Straßen in Mönchengladbach oder Rheydt gab. Lange Zeit hingen die Schilder in Pisters' Haus, künftig sollen sie im geplanten Heimatmuseum für jedermann zu sehen sein. "Das war ein markanter Einschnitt. Damals hörte die Selbstständigkeit Wickraths auf", erklärt Pisters.

Die musikalische Gestaltung der Neujahrsgespräche übernahm die Band "Rostschutz" der Aktion 55+. Der HuVV-Vorsitzende Uli Mones verdeutlichte in seiner Rede, "trotz Gladbachs wachsender Stadt, dürfen nicht die Außenbezirke vergessen werden". In Wickrath seien beispielsweise Bahnhof und Rathaus sanierungsbedürftig.

Quelle: RP