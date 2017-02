später lesen Mönchengladbach Am Wochenende stehen erstmals Urinale in der Altstadt Teilen

Twittern





2017-02-13T19:02+0100 2017-02-14T00:00+0100

Am Wochenende beginnt in der Altstadt das urinale Zeitalter. Ab Freitag nämlich werden vier mobile Urinale aufgestellt, die verhindern sollen, dass Wildpinkler nicht mehr an Hausecken oder im Gebüsch urinieren.