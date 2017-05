später lesen Mönchengladbach Angeklagter muss für Angriffe 2400 Euro Strafe zahlen 2017-05-02T23:02+0200 2017-05-03T00:00+0200

"Die Aggression ging von Ihnen aus", war sich die Richterin in der Urteilsbegründung sicher. Unter anderem hatte der Staatsanwalt dem 26-jährigen Gladbacher versuchte gefährliche Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstand vorgeworfen. Als erste Zeugin des Falles betrat die Freundin des Angeklagten mit dem gemeinsamen kleinen Kind auf dem Arm den Gerichtssaal. Sie war am 9. Juli 2015 mit dem Angeklagten in einem Multimedia-Center in Rheydt gewesen. Dort sei es zu einem Streit des Angeklagten mit drei Schülern gekommen. Die Jungen seien sehr laut gewesen. Da habe ihr Freund versucht, sie zu beruhigen, sei aber von den Jungen beleidigt worden. An den Wortlaut konnte sich die junge Frau nicht erinnern. Außerdem sei der Angeklagte von den jungen Leuten geschlagen worden. Ihr Freund habe das Geschäft verlassen, sei mit kleinen Steinen in der Hand zurückgekommen und habe die Jungen damit beworfen. Danach sei er noch einmal rausgegangen und mit einem Pflasterstein zurückgekommen. Damit habe er erneut um sich geworfen und Schäden im Geschäft angerichtet. Der Angeklagte sah sich als Opfer. Doch mehrere Zeugen erinnerten sich an den aggressiven Auftritt des Algeriers in dem Multimedia-Center. Von Ingrid Krüger