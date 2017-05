Mönchengladbach: Arbeitslosenquote steigt wieder auf zehn Prozent

Jan Schnettler (tler) ist Redakteur bei der Rheinischen Post in Mönchengladbach mit dem Schwerpunkt Wirtschaft.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Angela Schoofs, die Chefin der hiesigen Arbeitsagentur, bemüht sich denn auch um eine Erklärung für den leichten Anstieg gegenüber März: Man habe im vergangenen Jahr frühzeitig mit Qualifizierungen für Arbeitslose begonnen, wodurch diese zeitweise aus der Statistik gefallen seien - nun aber, deutlich fitter für den Arbeitsmarkt als vorher, wieder in sie hineinrutschen. Dazu passe der boomende Stellenmarkt: Die Arbeitsagentur und die Jobcenter in Gladbach und im Rhein-Kreis Neuss haben im April 1664 Stellen eingeworben, 150 mehr als im März und 345 mehr (plus 26,2 Prozent) als vor Jahresfrist: "Hier ergeben sich gute Chancen für die Beschäftigung der frisch qualifizierten Menschen."

Einen neuen Bestwert gibt es von den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten: Hier lag Gladbach Ende September 2016 bei 95.928, nimmt weiter Kurs auf die 100.000. In die heiße Phase geht der Ausbildungsmarkt: In Mönchengladbach ist die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen gegenüber dem Vorjahresmonat um 45 auf 1257 gesunken, die Zahl der Bewerber indes um 31 auf 1788 gestiegen. Über den Agenturbezirk hinweg (inklusive Rhein-Kreis Neuss) kommen auf zehn Bewerber rechnerisch 6,6 gemeldete Stellen. "Das ist natürlich nicht optimal", sagt Wolfgang Draeger, Geschäftsführer operativ der Arbeitsagentur. Allerdings biete nicht zuletzt der Düsseldorfer Raum mit seiner umgekehrten Relation gute Möglichkeiten für mobile junge Menschen. Für Donnerstag, 18. Mai, 9 bis 18 Uhr, lädt die Agentur an der Lürriper Straße 56 zum offenen Bewerbertag für Schüler ein, die gerade ihre Abiklausuren schreiben.

Quelle: RP