Mönchengladbach: Artenschutz: Privatleute sollten Instrumente aus Tropenholz melden

2017-02-06T19:08+0100 2017-02-07T00:00+0100

Eine Neu-Regelung des Washingtoner Artenschutzabkommens hat gravierende Auswirkungen auf Besitzer von Musikinstrumenten. Wem nämlich ein Instrument gehört, in dem etwa so genanntes Palisander-Holz verbaut ist, darf dies seit dem 2. Januar dieses Jahres nicht mehr einfach so weiter verkaufen - es sei denn, er meldet es beim städtischen Fachbereich Umwelt an und beweist, dass er das Instrument schon vor dem 2. Januar besessen hat. Von Andreas Gruhn