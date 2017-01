Aktion Fit Für 10: Auch im Jubeljahr machen wir Sie fit für 10 Kilometer

Rund 1500 Frauen und Männer haben seit dem Start von "Fit für 10" im Jahr 2007 erfolgreich die Ziellinie nach zehn Kilometern überquert. Die Aktion von Rheinischer Post, NEW und Stadtsparkasse zählt zu den besten Breitensportprogrammen in der Region. Sie können sich ab heute neu bewerben. Von Dieter Weber

Wer mit Rainer Trier plaudert, stellt schnell fest: Dieser Mann muss einem Jungbrunnen entsprungen sein. "Ich bin total fit, genieße jeden einzelnen Trainingslauf und entdecke in der Natur so vieles, das ich früher nie richtig wahrgenommen habe. Das ist großartig", sagt der 50-Jährige. Und wer ihn fragt, was anders ist im Vergleich zu den Zeiten, als er nicht trainiert war und für seine Umgebung keinen Blick hatte, der bekommt eine simple Antwort: "Das Programm ,Fit für 10' hat mir gezeigt, was ich in meinem Leben ändern muss." Dies mag schwülstig, übertrieben, ja sogar etwas sektiererisch klingen. Doch "Fit für 10", die Gemeinschaftsaktion von Rheinischer Post, NEW und Stadtsparkasse, ist im Prinzip ein einfaches Konstrukt: Das Programm macht Sie in einem halben Jahr fit, so dass Sie zehn Kilometer bewältigen können - im Laufschritt oder mit Nordic-Walking-Stöcken. Und es garantiert Ihnen durch den Sport im Freien einen neuen Blick auf die Natur.

In diesem Jahr feiert "Fit für 10" Geburtstag. Es ist zehn Jahre her, als die ersten Teilnehmer 2007 in das sechsmonatige Trainingsprogramm einstiegen. Seitdem haben rund 1500 Frauen und Männer erfolgreich teilgenommen - in der Lauf- oder in der Nordic-Walking-Gruppe. Man kann mit Fug und Recht sagen: "Fit für 10" ist ein äußerst erfolgreiches Breitensportprogramm, das seine Qualität daraus bezieht, dass es auf mehreren Beinen steht. Es lässt sich zum Beispiel nur umsetzen, weil es ein Betreuerteam gibt, das die Sportnovizen engagiert ins Ziel führt. Es existieren ausgefeilte Trainingskonzepte, die Michael Fritz (Laufen) und Conny Kerkhoff (Nordic Walking) entwickelt haben und die sie in jedem Jahr überarbeiten. Sie übernehmen auch 2017 wieder die sportliche Leitung. Und die Aktion "Fit für 10" basiert darauf, dass alle ehrenamtlich arbeiten, sich dafür sogar weiterbilden. "Alle Betreuer des Nordic-Walking-Teams haben die Trainerausbildung gemacht oder machen sie derzeit", sagt Cheftrainerin Kerkhoff. Jetzt fehlen nur noch Sie: Wollen Sie mitmachen?

Dies erwartet Sie Der Sportmediziner Dr. Michael Fritz hat für die Laufanfänger einen speziellen Trainingsplan entwickelt. Auf mehr als 50 Seiten vermittelt er Laufnovizen sportwissenschaftliche Basisfakten. Beim Läuferseminar am Samstag, 11. März, 9 bis 14 Uhr, werden die Teammitglieder von ihm in die Trainingslehre eingeführt. Auch die Nordic Walker bekommen eine ausführliche Theorie-Schulung von Cheftrainerin Conny Kerkhoff: Diese Veranstaltung ist am Montag, 6. März, 18 Uhr.

Ernährung im Blick Wer Sport treibt, will oft überflüssige Pfunde verlieren. Darum kümmern sich im "Fit-für-10"-Projekt die Ernährungsexpertinnen Ursula Fiering-Willeboordse und Carolin Zeidler, die bei der NEW für Energie- und Ernährungsberatung zuständig sind. Sie vermitteln den Teilnehmern Basiswissen und kochen mit ihnen. Thema für ihren Kochkursus: "Die sportliche Ess-Klasse".

Die Bedingungen 1. Sie sind über 18 Jahre alt. 2. Sie haben länger keinen oder nur wenig Sport getrieben. 3. Sie haben sich von Ihrem Arzt untersuchen lassen: Eine sportärztliche Vorsorgeuntersuchung ist verpflichtend, denn Sie müssen sporttauglich sein. 4. Sie können drei Stunden Training pro Woche in Ihren Familien- und Arbeitsalltag integrieren. 5. Läufer(-innen) benötigen eine Pulsuhr, die mittels Brustgurt oder Sensor eine kontinuierliche Frequenzkontrolle erlaubt. 6. Sie erklären sich bereit, exakt nach den vorgegebenen Trainingsplänen zu trainieren. 7. Sie nehmen am Läuferseminar am Samstag, 11. März, beziehungsweise am Nordic-Walking-Seminar am Montag, 6. März, teil. 8. Ebenso wichtig: Sie verfügen über eine E-Mail-Adresse bzw. haben Zugang zu einem PC. Denn unsere Kommunikation läuft fast ausschließlich über Mails ab.

So viel kostet es Der Beitrag beträgt 55 Euro. Darin enthalten sind neben dem Startplatz beim Volksbadlauf der NEW am 10. September ein Läuferseminar, Betreuung durch erfahrene Sportler, Trainingshandbuch, Funktions-Laufshirt und die Ernährungs-Veranstaltungen. Ferner erhält jeder Sportler nach der Teilnahme am Zehn-Kilometer-Lauf eine Urkunde und ein Finisher-Funktionsshirt. Die Nordic Walker erhalten spezielle Technikschulungen durch Lehrtrainerin Conny Kerkhoff und ihrem Betreuerteam.

So bewerben Sie sich Wenn Sie Interesse an der Laufgruppe haben und sich für das Lauftraining interessieren, dann melden Sie sich per E-Mail bei: Dieter.Weber@Rheinische-Post.de Nordic Walker wenden sich an: Cornelia.Kerkhoff@new.de

Alle Interessierten bekommen ein Bewerbungsformular. Das müssen Sie uns bis spätestens Samstag, 4. Februar, ausgefüllt zusenden.

