Polizeiwache Rheydt: Auf Streife mit der Polizei

Unfälle, Schlägereien, Vergewaltigung – Fotograf Hans-Peter Reichartz erlebte in acht Stunden das komplette Programm für Polizeieinsätze. Er begleitete eine Streife der Gladbacher Polizei. Von Hans-Peter Reichartz (Fotos) und Gabi Peters (Text)

Es ist ein ganz normaler Wochentag, und für das Polizeteam von Dienstgruppenleiter Tim Hansmeier beginnt der Spätdienst zunächst ruhig. Doch das soll sich schnell ändern. In den folgenden acht Stunden, in denen Fotograf Hans-Peter Reichartz die beiden Polizeikommissare Jerome Grammestorf und Benjamin Voßdahls auf Streife begleitet, soll er beinahe die komplette Palette für Polizeieinsätze erleben: Unfälle, Sachbeschädigung, Feuer, Einbruch, Schlägereien, Vergewaltigung und was damit verbunden ist. Unfallberichte schreiben, Spuren sichern, Streit schlichten und noch viel mehr.

Dabei begegnen die Ordnungshüter nicht nur freundlichen Menschen. Viele sind ungeduldig, uneinsichtig, streitbar. Am Ende einer Schicht wird Hans-Peter Reichartz sagen: "Wer heute Polizistin oder Polizist ist, muss verdammt gute Nerven haben."

Erahnen lässt sich das bereits beim ersten Einsatz, dabei handelt es sich dabei um eine einfache Sachbeschädigung. . .