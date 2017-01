Kinderbetreuung: Bedarf an U3-Plätzen höher als erwartet

Eine Umfrage hat ergeben, dass sich fast die Hälfte aller Eltern Betreuungsplätze für Kinder bis zu drei Jahren wünscht. Doch bislang liegt die Versorgungsquote nur bei rund 36 Prozent. Die Stadt muss nicht nur hier kräftig nachbessern. Von Gabi Peters

Die Stadt braucht mehr Kita-Plätze. Dessen ist man sich im Jugendamt schon länger bewusst. Wegen steigender Geburtenraten und Zuwanderung wurden bereits neue Betreuungsplätze in der Stadt geschaffen, und weitere sind geplant. Doch nun hat eine Elternumfrage ergeben: Das reicht nicht aus. Es müssen voraussichtlich noch viel mehr Kita-Plätze entstehen, als ursprünglich angenommen.

10.614 Fragebögen waren im vergangenen Jahr an Eltern in der Stadt mit Kindern bis zu fünf Jahren verschickt worden. Ziel der Aktion: Der aktuelle Betreuungsbedarf sollte ermittelt werden. Wie viele Kita-Plätze braucht die Stadt? Gibt es genug U3-Angebote? Wünschen sich Eltern längere Kita-Öffnungszeiten? Sind eventuell auch Betreuungen am Wochenende gewünscht? Über all diese Fragen sollte die Befragung Aufschluss geben. Und das wird sie wohl auch, wenn alle Antworten umfassend ausgewertet sind. Im Jugendhilfeausschuss konnten bereits erste Erkenntnisse vorgestellt werden.

Ergebnis Nummer eins: Bei der U3-Versorgung muss die Stadt noch kräftig nachbessern. Denn von den 3566 Eltern, die die ausgefüllten Fragebögen zurücksandten, wünschen sich 49,7 Prozent, also fast die Hälfte, einen Betreuungsplatz für ihre Kinder bis zu drei Jahren. Bislang war man in der Stadt von einem weitaus niedrigeren Bedarf ausgegangen. Nach einer Umfrage der Hochschule im Jahr 2012 rechnete man noch mit einer Versorgungsquote von 41 Prozent. Tatsächlich liegt sie in der Stadt derzeit noch bei 36 bis 38 Prozent.

Ergebnis Nummer zwei: Rund ein Drittel aller Eltern wünscht sich längere Betreuungszeiten in den Kindergärten. In den meisten der insgesamt rund 130 Kitas wird eine Betreuung von 7.30 bis 16.30 Uhr angeboten. Zehn Einrichtungen öffnen bis 17 Uhr, zwei bis 17.30 Uhr. Sieben Kitas bieten flexible Öffnungszeiten an. Die Umfrage ergab: 7,9 Prozent der Eltern wünschen sich eine Betreuung vor 7 Uhr, 14 Prozent eine Kita-Öffnungszeit auch nach 17 Uhr. Und: 14,5 Prozent wünschen sich eine Betreuungsmöglichkeit über Nacht oder am Wochenende.

Ergebnis Nummer drei: 25 Prozent aller Befragten würden bei einem längeren und flexibleren Betreuungsangebot für ihre Kinder länger arbeiten. Und Ergebnis Nummer vier: Ein Viertel aller befragten Eltern würde für ein verbessertes Angebot auch mehr zahlen. Allerdings gab nur ein Prozent der Befragten an, mehr als 100 Euro dafür aufwenden zu wollen. Elf Prozent würden monatlich maximal 30 Euro für eine zusätzliche Randzeitenbetreuung bezahlen, zehn Prozent höchstens 50 Euro, vier Prozent 50 bis 100 Euro.

In den kommenden Wochen und Monaten will sich das Jugendamt weiter mit den Ergebnissen aus der Umfrage, die von Pro-Multis, Trägerin der katholische Kindergärten, und Stadt gestartet wurde, auseinandersetzen.

