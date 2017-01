Mönchengladbach: Bei Rotlicht Abgas

Freie Fahrt bei grünen Ampeln ist selbst auf Gladbachs Hauptstraßen selten. Dabei sorgt jeder Stopp für immensen CO2-Ausstoß. Von Andreas Gruhn

Wenn sich Frank Mones zu Hause in sein Auto setzt und losfährt, sieht er Rot. Er wohnt in Kothausen und fährt jeden Tag über die Gladbacher Straße und die Aachener Straße zur Arbeit in Richtung Innenstadt. Und auf diesem Abschnitt steht er so gut wie an jeder Ampel. "Man sieht die nächste Ampel auf Grün stehen, während man wartet. Und wenn man selbst losfahren darf, schaltet die nächste Ampel auf Rot. Von Grüner Welle kann überhaupt keine Rede sein", schimpft Mones. "Warum bremst man so den Verkehr auf einer Hautpverkehrsstraße ein?"

Wenn er darüber im Freundeskreis spricht, verdrehen manche die Augen. Eine Testfahrt unserer Redaktion ergab aber: Frank Mones hat Recht. Wer von Dorthausen über die Gladbacher und Aachener Straße in die Innenstadt fährt, steht bis zur City an fünf roten Ampeln. Auch der Rückweg brachte dasselbe Ergebnis. Auf einer Bundesstraße wohlgemerkt, die zudem eine der Hauptverkehrsachsen in der Stadt ist.

FOTO: 52°North enviroCar Server

Dabei handelt es sich aber nicht um die einzige Route, auf der der Verkehr immer wieder stockt. Unsere Redaktion beteiligte sich im vergangenen Jahr an den Testfahrten der Stadt, die mit einer Verkehrserhebung genau solche Schwachstellen aufspüren wollte. An der Bismarckstraße steht das Auto selbst bei geringem Verkehrsaufkommen an nahezu jeder Ampel, ebenso auf der Achse Fliethstraße, Hittastraße, Waldnieler Straße. Mit ein bisschen Geduld ist das eigentlich kein Problem, wenn da nicht der Schadstoffausstoß wäre, der an einer roten Ampel drastisch in die Höhe schnellt. Wenn das Auto nämlich wieder anfahren muss, schießt der Kraftstoffverbrauch kurzzeitig in die Höhe und damit auch der Ausstoß von Kohlendioxid (CO2). Bei unserem Testfahrzeug erreichte der Wert beim Anfahren an einer grün werdenden Ampel 117,5 Gramm CO2 pro Sekunde (selbst bei Start-Stopp-Automatik). Im fließenden Verkehr sind es hingegen knapp 18 Gramm pro Sekunde - ein Bruchteil. So kommt dem Konzept grüner Welle noch eine ganz andere Bedeutung zu als schnell voran zukommen: "Aus umweltpolitischer Sicht sind die Ampelschaltungen in der Stadt nicht sinnvoll geregelt", sagt Frank Mones.

Das weiß die Stadt auch - und hat deshalb im vergangenen Jahr die groß angelegte Verkehrserhebung gestartet. Rund 150 freiwillige Autofahrer haben mit einem entsprechenden Adapter im Auto und per Smartphone in zwei jeweils einmonatigen Phasen ihre Fahrten aufgezeichnet und im Internet auf ein spezielles Portal hochgeladen. So sind laut Stadt mehr als 10.000 Fahrten mit den dazugehörigen Daten etwa zu Verbrauch und CO2-Ausstoß zusammengekommen. "Wir haben eine sehr gute Datenlage", sagt Stadtsprecher Wolfgang Speen. Aber eben auch eine sehr große. Allein während des ersten Zeitraums im vergangenen Juni wurden 35.000 Kilometer registriert und rund 80.000 Datensätze für die Auswertung erfasst. Dies müsse erstmal aufbereitet werden, hieß es nach Ende der Erhebung im Herbst. Die Daten sollen unter anderem Schwachstellen in der Ampelsteuerung aufzeigen, und zwar für verschiedene Wochentage und zu unterschiedlichen Tageszeiten. "Wenn die Auswertungen vorliegen, werden sie in einer der nächsten Sitzungen des Planungs- und Bauausschusses vorgestellt", sagt Speen. Und zwar noch in diesem Jahr.

