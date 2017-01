Beide Zentren der Stadt gestärkt

Mönchengladbach ist die Stadt mit den zwei Herzen. Und es ist wichtig, dass beide vom spürbaren Aufwind und einsetzenden Aufschwung profitieren. In Rheydt wurde mit Fördergeld ein neuer Aufenthaltsraum geschaffen, es gibt Investitionen und positive Effekte im Umfeld, der Prozess dauert noch einige Jahre an.

Jetzt ist das Zentrum von Gladbach an der Reihe, wo es an vielen Stellen Nachbesserungsbedarf gibt - stadtplanerisch, aber auch unter sozialen Aspekten. Beides kann mit dem Handlungskonzept und Fördergeld von Land, Bund und EU vereint werden. Planungsdezernent Gregor Bonin ist hochmotiviert und hat bereits in Düsseldorf gezeigt, wie eine Innenstadt aufgewertet wird. Für Mönchengladbach wird das die Initialzündung sein.

