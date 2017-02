Mönchengladbach: Betrunkene 42-Jährige überschlägt sich mit Auto

Am späten Montagabend hat sich eine 42-jährige Frau aus Mönchengladbach mit ihrem Auto auf der L390 überschlagen. Laut Polizei war die Frau stark betrunken.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montag um 23.45 Uhr auf der L 390 in Neuwerk. Die 42-jährige Mönchengladbacherin hatte laut Polizei die Kontrolle über ihren Opel Corsa verloren, als sie in Richtung Autobahn fuhr. Das Auto geriet über die Gegenfahrbahn auf den Seitenstreifen, streifte einen Zaun, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Ein Autofahrer, der zufällig an der Unfallstelle vorbei kam, befreite die eingeklemmte Fahrerin aus dem stark beschädigten Auto und informierte Rettungskräfte und Polizei. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei der 42-Jährigen ergab einen Wert von über zwei Promille.

Außerdem vermutet die Polizei, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Die Unfallermittlungen dauern an.

