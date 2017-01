Mönchengladbach: Bio, Physik und Chemie in neuen Schulräumen

Bis 2023 sollen in jeder Schule der Stadt die Unterrichts-Räume für Naturwissenschaften vollständig modernisiert sein. Von Andreas Gruhn

Wohin gehört nur das Zytoplasma in der Zelle? Die Schülerin Nur-Selin Kahraman meldet sich und sagt ihrem Bio-Lehrer Michael Meyer: "An den grünen Strich." Meyer, Leiter des Gymnasiums an der Gartenstraße, und sein Physik-Kollege Jörg Pohlmann ziehen das Wort Zytoplasma mit einem Finger über den Bildschirm an die richtige Stelle. Die Schüler des Bio-Grundkurses verfolgen live via Beamer an der Wand, was die beiden Pädagogen da vorne am Grafik-Tablet so treiben.

Bis vor wenigen Monaten hätten die Naturwissenschaftslehrer des Gymnasiums an der Gartenstraße dafür zur Kreide gegriffen und mit einem Lappen an der Tafel gewischt. Heute geht das im völlig neu eingerichteten Bio-Raum alles digital. Die Naturwissenschaftsräume für den Biologie-, den Physik- und den Chemie-Unterricht sind im vergangenen halben Jahr komplett kernsaniert und völlig neu eingerichtet worden. "Die Räume sind viel heller und moderner, wir hatten bisher nie diese Möglichkeiten", sagt die Gymnasiastin Kahraman aus dem Abitur-Jahrgang. Schulleiter und Bio-Lehrer Meyer schwärmt: "So ist Unterricht auf dem neuesten kommunikationstechnischen Niveau möglich. Mit allen anderen Neuerungen ist das ein Quantensprung bezüglich dessen, was man im naturwissenschaftlichen Unterricht machen kann."

Eine Etage darüber sitzt im neuen Physik-Raum Luca-Leon Happel (17), prüft mit seinen Mitschülern die Endladekurve eines Kondensators und staunt: "Das ist so genial geworden, da geht einem das Herz auf." Bis vor wenigen Monaten war dieser Raum ein Hörsaal, in dem Schüler zugucken konnten, wie der Lehrer vorne experimentiert. Jetzt probieren sie es selbst. "Wir wollen einen Schüler-Experimentier-Anteil von mindestens 50 Prozent erreichen", sagt Physik-Lehrer Jörg Pohlmann. Früher war das in dem klassischen Hörsaal undenkbar.

Am Gymnasium Gartenstraße haben Einrichtung und Umbau der neuen Räume etwa 130.000 Euro gekostet, wobei ein Teil der neuen Einrichtung aus dem aufgegebenen Gebäude der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule Eicken stammt. An der Gartenstraße profitieren mehr als 900 Schüler von den neuen Einrichtungen. Außerdem wurden im vergangenen Jahr die Räume am Humanistischen Gymnasium für etwa 700.000 Euro umgebaut und neu eingerichtet, und an der Realschule Wickrath entstand ein neuer Chemie- und Vorbereitungsraum für insgesamt etwa 180.000 Euro. Eine Million Euro wurden so im abgelaufenen Jahr aufgewendet. "Wir haben seit 2010 rund 2,6 Millionen Euro in die Naturwissenschaftsräume der Mönchengladbacher Schulen investiert", sagt Harald Weuthen, Leiter des Fachbereichs Schule und Sport der Stadt. Dieselbe Summe soll auch in den kommenden sechs Jahren investiert werden. "Bis 2023 werden wir alle Naturwissenschafts-Räume modernisiert haben."

Quelle: RP