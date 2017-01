Mönchengladbach: Blättler und Denker fordern wehrhafte Demokratie

Bei der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus in der Christuskirche wandeten sich Propst Peter Blättler und Superintendent Dietrich Denker entschieden gegen Geschichtsvergessenheit wie die des AfD-Politikers Björn Höcke. Von Angela Wilms-Adrians

Nach seiner Flucht vor den Nationalsozialisten schrieb Bertolt Brecht im finnischen Exil mit dem Theaterstück "Der unaufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" ein Gleichnis zur Hitlerdiktatur. Im Epilog mahnt der Autor: "Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch."

Das Mönchengladbacher Bündnis "Aufstehen" und "Gladbacher Haus der Erinnerung" leiteten aus diesem Satz das Thema der Gedenkstunde in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus ab. Damit betonten die Veranstalter in der Christuskirche die Verbindung des Gedenkens mit einer eindringlichen Mahnung zur Wachsamkeit.

Propst Peter Blättler und Superintendent Dietrich Denker reagierten entschieden auf die Äußerungen des umstrittenen Thüringer Landeschefs Björn Höcke. Der hatte eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert. "Erinnerung darf nicht enden. Sie muss auch zukünftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Dafür braucht es eine stabile, wehrhafte Demokratie", betonte der Propst. Er zeigte sich besorgt, dass das Vergessen-Wollen eine neue Qualität gewonnen habe, und verurteilte scharf Höckes Worte von einer "dämlichen Bewältigungspolitik". Blättler mahnte eine Erinnerung an, "die hineinspielt in die Gegenwart, innerlich anrührt und dadurch verwandelt." So werde Erinnerungsarbeit zum Impuls für die Zukunft. Mit Verweis auf US-Präsident Donald Trump betonte er: "Es gibt nur eine einzige Menschheitsfamilie. ,America first' sollte und darf bei uns keine Schule machen."

Dietrich Denker betonte, dass ein gutes gesellschaftliches Miteinander im Sinne des Grundgesetzes nicht selbstverständlich ist. "Es ist wichtig zu erinnern und nachzudenken, was getan werden muss", mahnte er. Denker warnte, dass mit dem Populismus der Diskurs über komplexe Zusammenhänge verloren geht. Mit einem Dank an die Organisatoren der Gedenkstunde betonte er: "Unsere Demokratie braucht Menschen, die für sie streiten und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen." Der Klarinettist Peter Löscher gestaltete das musikalische Rahmenprogramm.

Pfarrerin Annette Beuschel bezog sich auf den Namensgeber der Kirche. Sie sagte: "Er selbst ist aufgestanden für Menschenwürde und gegen Ausgrenzung und dafür auch auferstanden."

