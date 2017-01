später lesen Mönchengladbach Mann soll Frau sexuell belästigt haben - Prügelei Teilen

Am frühen Neujahrsmorgen haben sich in Mönchengladbach zwei Männer geprügelt. Auslöser des Streits war, dass einer der beiden der Freundin des anderen an den Po gefasst haben soll. Außerdem sucht die Polizei Zeugen im Fall einer sexuellen Nötigung.