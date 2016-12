später lesen Mönchengladbach Matratze fängt Feuer - Frau erleidet Rauchvergiftung Teilen

Twittern





2016-12-30T09:19+0100 2016-12-30T09:19+0100

In einem Haus in Mönchengladbach-Windberg hat in der Nacht zu Freitag eine Matratze Feuer gefangen. Die 83-jährige Bewohnerin konnte den Brand selbst löschen, zog sich aber eine Rauchvergiftung zu.