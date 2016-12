später lesen Kollision in Mönchengladbach Auto überschlägt sich - vier Schwerverletzte FOTO: Reichartz,Hans-Peter Teilen

Twittern





2016-12-29T14:42+0100 2016-12-29T16:13+0100

An der Zoppenbroicher Straße in Mönchengladbach sind am Donnerstag vier Menschen bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

