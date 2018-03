später lesen Diebstahl in Mönchengladbach Angeblicher Fernsehtechniker klaut Geld und Schmuck FOTO: dpa, frg fpt 2018-03-13T14:01+0100 2018-03-13T14:12+0100

Erneut ist ein Senior einem Betrüger zum Opfer gefallen. Ein Unbekannter gab sich als Fernsehtechniker aus und gelangte so in die Wohnung eines Rentners in Mönchengladbach.