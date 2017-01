Am dritten Tag in Folge ist die Polizei mit einem Großaufgebot zur Mönchengladbacher Shopping-Galerie Minto ausgerückt. Es hatte einen Hinweis gegeben, dass es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Gruppen auf der Hindenburgstraße vor dem Einkaufzentrum kommen sollte.

Der Hinweis sei laut Polizei telefonisch eingegangen. "Wir haben den Hinweis ernstgenommen und sind jetzt dort mit starken Kräften vertreten", sagte eine Polizeisprecherin. Aktuell läuft der Einsatz noch. Am Donnerstag waren erneut Kräfte der Hundertschaft und berittene Polizisten im Einsatz. Die Beamten haben bereits mehrere Gruppen von Jugendlichen vor dem Minto und im angrenzenden Hans-Jonas-Park angesprochen. Über Einzel-Maßnahmen will die Polizei aber noch keine Angaben machen. Der Hans-Jonas-Park ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche im Sommer, das Minto ganzjährig. Teenager nutzen dort gerne das kostenlose W-Lan-Angebot.

Am Mittwoch hatten Jugendliche in dem Bereich Böller gezündet. Am Dienstag war vor dem Haupteingang der Shopping-Galerie eine Gruppe von rund 50 Jugendlichen in Streit geraten. Es kam zu mehreren Rangeleien, bei denen ein 14-Jähriger ein Klappmesser zückte.

Nach den Vorfällen hatte es am Donnerstagmittag ein Gespräch zwischen Polizei und Center-Management gegeben. Dabei wurde vereinbart, dass in den kommenden Tagen die Polizeipräsenz im Bereich des Minto erhöht wird.

(gap)