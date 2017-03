später lesen Mönchengladbach Frauenleiche gefunden – Polizei sucht Mann FOTO: Polizei Mönchengladbach FOTO: Polizei Mönchengladbach 2017-03-03T17:17+0100 2017-03-03T18:03+0100

In einer Wohnung in Mönchengladbach-Rheydt ist am Freitag die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Polizei geht von einem gewaltsamen Tod aus und sucht mit einem Foto nach dem Verdächtigen.