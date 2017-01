Jugendliche zünden Böller in Gladbacher Einkaufszentrum

Erneuter Einsatz am Minto

Einen Tag nach der Randale vor der Mönchengladbacher Shopping-Galerie Minto hat es am Mittwochabend einen erneuten Polizeieinsatz gegeben. Nachdem eine Gruppe Jugendlicher im Einkaufszentrum mehrere Silvester-Böller gezündet hatte, hatte das Center-Management Unterstützung angefordert.

Kräfte einer Einsatzhundertschaft rückten aus, um Personalien von den Jugendlichen aufzunehmen und Platzverbote zu erteilen. Bereits am Vortag war es vor dem Minto zu einem ähnlichen Einsatz gekommen: Etwa 50 Jugendliche hatten sich vor dem Haupteingang zusammengerottet. Es kam zu Rangeleien, bei denen ein 14-Jähriger ein Klappmesser zückte, aber offenbar nicht einsetzte. Der Junge ist nach Polizeiangaben ein Deutscher und kommt aus einer pädagogischen Einrichtung im Rhein-Kreis Neuss. Verletzte gab es keine.

Die Polizei ermittelt aber weiter. Warum sich die Jugendlichen plötzlich an der Einkaufsgalerie zusammenrotteten und worum es bei der Auseinandersetzung am Dienstag ging, ist noch nicht geklärt. Möglicherweise hätten die Jugendlichen um eine Jacke gestritten, so ein Polizeisprecher.

(gap)