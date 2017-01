später lesen Mönchengladbach Maskierte Täter sprengen Geldautomaten in Neuwerk FOTO: Theo Titz Teilen

Twittern





2017-01-25T04:26+0100 2017-01-25T04:26+0100

Mehrere Unbekannte sollen am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in Mönchengladbach gesprengt haben. Die Täter flüchteten in einem dunklen Wagen.