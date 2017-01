Am Donnerstag, 5. Januar 2017, ist die Polizei zum dritten Mal in Folge zum Sonnenhausplatz vor dem Einkaufszentrum Minto ausgerückt. weniger

Auch am Dienstag und am Mittwoch war die Polizei bereits zur Hindenburgstraße ausgerückt. Am Dienstag hatten sich dort 50 Jugendliche geprügelt. Am Mittwoch waren Böller gezündet worden.