später lesen Mönchengladbach Polizei überrascht Geldautomaten-Sprenger bei der Tat 2017-06-14T06:42+0200 2017-06-14T07:00+0200

Unbekannte Täter haben in der Nacht einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Mönchengladbach gesprengt. Dabei wurden sie zufällig von der Polizei überrascht. Trotzdem konnten sie fliehen.