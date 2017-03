Mönchengladbach: "Blumenfreundin" schmuggelt Haschisch

Marihuana in einem Straßenverkaufswert von rund 10.000 Euro haben Bundespolizisten am Rosenmontag bei einer 24-jährigen Frau aus Mönchengladbach gefunden.

Die junge Frau wurde gegen 13.45 Uhr auf der A 61 festgenommen. Sie war zuvor mit ihrem BMW in den Niederlanden gewesen. Zum Reisegrund befragt, gab die junge Frau an, dass sie Pflanzen gekauft habe. Auf der Rücksitzbank fanden die Beamten Pflanzkörbe, eine Palme und einen Kaktus. Im Kofferraum lagen Blumenerde und ein schwarzer Folienbeutel in einer Einkaufstasche.

Während die Bundespolizisten im Kofferraum nachschauten, nahmen sie bereits einen starken Marihuanageruch wahr. Sie öffneten daraufhin den Folienbeutel, in dem sich ein Kilogramm Marihuana befand.

