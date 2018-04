Evakuierung nach Bombenfund in Mönchengladbach

In Mönchengladbach ist am Donnerstag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll am Nachmittag entschärft werden. Betroffen sind auch Wegberg und Schwalmtal.

Bei Abrissarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen JHQ in Mönchengladbach ist eine 1000 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort. Beginn der Entschärfung ist für 16 Uhr vorgesehen. Die Entschärfung wird etwa eine Stunde dauern. Im Inneren, zu räumenden Radius von rund 1,2 Kilometern ist nur das Gebiet der Stadt Mönchengladbach betroffen. Dort werden die Bewohner von 21 Häusern umgehend durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes benachrichtigt und aufgefordert den Evakuierungsradius zu verlassen. Zudem ist die Erstaufnahmeeinrichtung der Bezirksregierung Düsseldorf betroffen. Die rund 300 Flüchtlinge werden mit Bussen der NEW in die Krahnendonkhalle gebracht und dort durch Mitarbeiter der Feuerwehr betreut.

Im äußeren Radius müssen die Bewohner von 29 Häusern auf Mönchengladbacher Stadtgebiet über das luftschutzmäßige Verhalten informiert werden. Das heißt, dass sich in diesem Radius niemand im Freien aufhalten darf. Außerdem sollten die Fenster geschlossen bleiben. Dieser Radius liegt 1,6 Kilometer rund um den Bombenfund. Auch dies wird umgehend durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes erfolgen. Derzeit werden die erforderlichen Straßensperren im Bereich Broich-Peel unverzüglich eingerichtet. Die Gemeinde Schwalmtal wird für die Ortschaft Leloh luftschutzmäßiges Verhalten anordnen. Wie Schwalmtals Bürgermeister Michael Pesch (CDU) auf Anfrage unserer Redaktion erläuterte, wird die Bevölkerung in Leloh durch Lautsprecherdurchsagen gebeten, sich nicht im Freien aufzuhalten und auch nicht im Haus am Fenster zu stehen, wenn die Bombe entschärft wird.

Auch Wegberg und Schwalmtal betroffen

Aus Sicherheitsgründen werden die am JHQ angrenzenden Campingplätze auf dem Gelände von Wegberg-Rickelrath evakuiert und drei Straßenzüge gesperrt. Es wird darum gebeten, aus Sicherheitsgründen im Ortsteil Rickelrath die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Aufenthalt sollte möglichst in der zur dem JHQ-Gelände abgewandten Seite liegen oder alternativ im Kellerbereich. Die Feuerwehr bittet Bürger, sich nicht im Freien aufzuhalten.

Im Bereich Wegberg und Schwalmtal muss die Landestraße 3 zwischen Wegberg und Waldniel gesperrt werden. Die Anschlussstelle Hostert (A52) sollte aus diesem Grund gemieden werden. Stattdessen empfiehlt sich die Nutzung der Anschlussstelle Niederkrüchten. Bürgermeister Pesch zufolge sind Straßensperren in Schwalmtal-Ungerath, Schwalmtal-Lüttelforst sowie am Fischelner Weg in Schwalmtal vorgesehen.

