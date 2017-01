Aktion Fit Für 10: Brustkrebs: Sport wirkt wie Medizin

Bärbel Schleszies hatte Brustkrebs. Nach Operationen, Chemos und Bestrahlungen nahm sie zweimal an der Aktion Fit für 10 teil. Jetzt trainiert sie für einen Halbmarathon. Ein neues Projekt greift dies auf: Fit für 10 für Brustkrebs-Patientinnen. Von Dieter Weber

Zwei Ziele hat sie sich für 2017 gesetzt: In Venlo will Bärbel Schleszies im Frühjahr einen Halbmarathon laufen. Das ist, wenn's gelingt, eine tolle Leistung, aber nicht ungewöhnlich. Und dann, im Herbst, will sie 50 Jahre alt werden. Wer das hört, stutzt im ersten Moment. Eine 49-Jährige, für die es etwas Besonderes ist, den 50. Geburtstag zu feiern? Dafür gibt es eine Erklärung. Bärbel Schleszies hatte Brustkrebs.

September 2013 bekam sie die Diagnose - und mit einem Mal war alles anders. Drei Operationen folgten, dazu 16 Chemo-Behandlungen und 28 Bestrahlungen. "Das war mein Marathon, den ich in einer untrainierten Verfassung bewältigen musste", erzählt sie. Die Familie, ihr Mann Raimund, die beiden Söhne und ihre vier Schwestern, gaben Halt in der schwierigen Situation. Und als das Allerschlimmste überstanden war, fasste Bärbel Schleszies einen Entschluss: Beim Startschuss in ein neues Leben sollte Sport eine wichtige Rolle spielen. Er sollte ihr Kraft, Mut und Selbstvertrauen geben.

Ob sie die Krankheit überstanden hat, stellt sich erst in zwei Jahren heraus. Wenn Krebskranke nach der Therapie fünf Jahre ohne neuen Tumorbefund bleiben, gilt dies als sehr gute Entwicklung und deutet darauf hin, dass der Krebs besiegt ist. Auf dieses Signal muss die Gladbacherin noch warten. Verwirklicht hat sie ihr Ziel, Sport in ihre Rehabilitation zu einem festen Bestandteil ihres Lebens zu machen.

Vor zwei Jahren hat sie in der Nordic-Walking-Gruppe von "Fit für 10" den ersten Riesenschritt in das neue Leben getan. Herbst 2015 schaffte sie beim NEW-Volksbadlauf die zehn Kilometer als Nordic-Walkerin. 2016 folgte Teil 2: Da war sie in der Laufgruppe und ist im September bei der gleichen Veranstaltung zehn Kilometer gelaufen. Seitdem trainiert sie für die 21,1-Kilometer-Strecke, die sie als Wettkampf in Venlo laufen will. "Ich fühle mich richtig gut. Der Sport und vor allem Fit für 10 haben mir viel gegeben", sagt Bärbel Schleszies.

Ihre Erfahrungen - sie ist in zehn Jahren, in denen es Fit für 10 gibt, nicht die einzige Brustkrebs-Patientin, die das Programm durchgezogen hat - veranlasste die drei Partner Rheinische Post, NEW und Stadtsparkasse eine eigene Gruppe für Brustkrebs-Patientinnen einzurichten. 20 an Brustkrebs erkrankte Frauen sollen in Theorie und Praxis an Nordic Walking und Jogging herangeführt werden.

Sie werden beim Nordic Walking von Lehrtrainerin Cornelia Kerkhoff und ihren Betreuern in das Ausdauertraining gemeinsam mit den anderen Teilnehmern fit gemacht. Dies gilt auch für die Laufgruppe: Da können sie zwischen einem Trainingsprogramm für die Zehn-Kilometer-Distanz und eines für eine Fünf-Kilometer-Distanz wählen. Zusätzlich gibt es für sie ein Kraft- und Koordinationstraining, das die Reha-Trainerinnen Jutta Sachsse und Christiane Werft einmal wöchentlich anbieten. Der Arzt Michael Fritz übernimmt die sportmedizinische Begleitung.

Denn Fritz, selbst Ausdauersportler und seit zehn Jahren sportlicher Leiter von Fit für 10, hebt in Referaten, die er im Brustzentrum Niederrhein des Bethesda-Krankenhauses hält, vor betroffenen Patientinnen immer hervor: "Sport wirkt in dieser Situation wie ein Medikament. Frauen, die bereits an Brustkrebs erkrankt sind, profitieren von körperlicher Aktivität. Denn Krebs ist vom Stoffwechsel abhängig. Durch Bewegung bilden sich weniger neue Tumorzellen." Mehrere Studien belegen dies. So bewirken mehrere Stunden Sport in der Woche, dass die Überlebensrate von Sport treibenden Brustkrebs-Patientinnen im Vergleich zu inaktiven Patientinnen deutlich verbessert ist.

Sport sorgt außerdem dafür, die Negativspirale der Krankheit zu durchbrechen: Die Patientinnen überwinden leichter Ängste und Depressionen, bauen Stress ab und eine Stresstoleranz auf, entspannen und lernen ihren Körper neu kennen. Wie immer bei Fit für 10 ist das eigentliche Trainingsprogramm autodidaktisch zu bewältigen. Den Teilnehmerinnen der Brustkrebs-Gruppe werden Ansprechpartnerinnen zur Seite gestellt. So gehen Sie vor Sie fordern die Bewerberunterlagen an, müssen aber unbedingt das Stichwort "Brustkrebs" gesondert mit angeben. In diesem Fall bekommen Sie zusätzliche Informationen auch für Ihren Arzt. Die ausgefüllten Bewerbungsunterlagen müssen uns bis Samstag, 4. Februar, vorliegen. Sie melden sich per E-Mail bei: dieter.weber@eheinische-post.de

