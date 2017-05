später lesen Mönchengladbach Daniel Winkens FDP FOTO: FDP FOTO: FDP 2017-04-30T17:16+0200 2017-05-01T00:00+0200

Ein junges Gesicht bei den Liberalen: Daniel Winkens ist 26 Jahre alt, kommt aus Odenkirchen und hat hier 2009 am Gymnasium das Abitur gemacht. Danach folgte ein beruflicher Weg, der ungewöhnlich ist: Winkens studierte Geschichte und Politik, schloss mit dem Master ab und will noch promovieren. Weil ihm die Ausrichtung und die damit verbundenen Unsicherheiten aber zu groß waren - er hätte gerne eine Hochschullaufbahn eingeschlagen -, sattelte er noch einmal komplett um: Er macht ein Duales Studium an der Hochschule Niederrhein, studiert Betriebswirtschaft und macht bei einem Unternehmen eine Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann.