Mönchengladbach: Das ändert sich im Bus-Fahrplan

Linie 002 Verlängerung bis zur Haltestelle Am Hommelsbach.

Linie 003 20-Minuten-Takt bis zur Haltestelle Thomas-Mann-Str., 40-Minuten-Takt bis nach Winkeln, (nachfragebedingt zwei Durchfahrten bis Winkeln), Linienende nun an der Haltestelle Lockhütte (vorher Linie 033).

Linie 004 30-Minuten-Takt am Samstagabend.

Linie 005 Verlängerung bis zur Haltestelle Hagelkreuzstraße über Krankenhaus Bethesda.

Linie 006 20-Minuten Takt in der Hauptverkehrszeit, zwei Verstärkerfahrten in der Hauptverkehrszeit (Montag bis Freitag morgens), 30-Minuten-Takt in der Nebenverkehrszeit zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Marienplatz.

Linie 007 Taktverdichtung samstags von 19.30 Uhr bis Betriebsende auf einen 30-Minuten-Takt zwischen Mönchengladbach-Hauptbahnhof und Neuwerk-Verwaltungsstelle; Verlängerung ab der Haltestelle Holt Kirche bis zur Haltestelle Hilderather Straße in Rheindahlen; der Linienweg zwischen den Haltestellen Holt Kirche und Kahle Heide entfällt (wird nun durch die Linien 015/025 bedient).

Linie 008 Fahrt bis zur Haltestelle "Breiter Graben" auch in den Sommerferien.

Linie 010 Taktverdichtung am Samstagabend auf einen 30-Minuten-Takt; Linienende nun an der Haltestelle Neuwerk Verwaltungsstelle.

Linie 014/024 40-Minuten-Takt zwischen den Bushaltestellen Nordpark Busbahnhof und Rheydt Hauptbahnhof; Alternative: 20-Minuten-Takt bis zur Haltestelle Finanzamt; 40 Minuten-Takt bis Giesenkirchen.

Linie 015/025 Taktverdichtung zwischen den Haltestellen Neuwerk-Markt - Elisabethkirche von einem 40-Minuten-Takt auf einen 20-Minuten-Takt durch Überlagerung der Linien 015 und 025; Änderung des Linienweges in Holt; Ersatz für den Abschnitt zwischen den Haltestellen Holt Kirche - Kahle Heide.

Linie 017 Verdichtung auf einen Zehn-Minuten-Takt (Montag - Freitag) und Taktverdichtung Samstagabend auf einen 30-Minuten-Takt durch die Überlagerung mit der Linie 007 (versetzte Blockabfahrten im 60-Minuten-Takt).

Linie 019 Verlängerung ab der Haltestelle Marienplatz bis zur Haltestelle Elisabeth-Krankenhaus; Abschnitt zwischen den Haltestellen Marienplatz und Rheydt Hauptbahnhof entfällt.

Linie 023/013 Verdichtung am Samstagabend zusammen mit der Linie 013 auf 30-Minuten-Takt.

Linie 024/014 40-Minuten-Takt anstatt 20-Minuten-Takt; Abschnitt zwischen den Haltestellen Rheydt Hauptbahnhof und Konstantinplatz entfällt und wird durch Linie 014 übernommen.

Linie 025/015 Neue Linie 025 zwischen den Haltestellen Flughafen und Hilderather Str.; teils Überlagerung mit 015; 40-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen Flughafen und Hilderather Str.; 20-Minuten-Takt in Teilen der Überlagerung mit der Linie 015.

Linie 026 Nur noch 60-Minuten-Takt; Ankunft/Abfahrt ausgerichtet auf RE8.

Linie 033 20-Minuten-Takt sowohl in der Hauptverkehrszeit als auch in der Nebenverkehrszeit; Reduzierung des Fahrwegs bis zur Haltestelle Künkelstraße.

Quelle: RP