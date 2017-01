Mönchengladbach: Das Mariechen, das Trainerin wurde

Petra Beckers gilt als die beste Tanztrainerin im Mönchengladbacher Karneval - Tanzen ist für sie "träumen mit den Beinen". Angefangen hat sie als Sängerin. Das Ende der Session könnte auch der Schluss ihrer aktiven Tanzkarriere sein. Von Christian Lingen

Unter Tanzmariechen gibt es einen Satz, der all das zusammenfasst, was das Gefühl ausmacht, auf der Bühne zu stehen. "Tanzen ist träumen mit den Beinen", sagen sie. Wenn das stimmt, dann ist in Mönchengladbach niemand so verträumt wie Petra Beckers. Sie ist nicht nur aktives Mariechen im Tanzcorps der Großen Rheydter Prinzengarde, sondern auch Trainerin von gleich acht Tanzgarden und mehreren Solomariechen und Tanzpaaren aus vier Gesellschaften. Um ihr Alter macht sie, wie viele andere Mariechen auch, ein Geheimnis. Petra Beckers ist aber nicht irgendeine Übungsleiterin. Sie ist die beste Tanztrainerin im Mönchengladbacher Karneval. Ihre Garden sind über die Stadtgrenzen hinaus gefragt. Außerhalb der Session startet sie mit einigen Garden bei Tanzturnieren und gewann mit ihnen schon mehrmals die Stadtmeisterschaft in den unterschiedlichsten Disziplinen.

Angefangen hat alles, als Petra Beckers noch Schülerin war. "Eine Freundin hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit zum Karneval zu kommen", erzählt Beckers. Damals gab es in Waldhausen noch die KG Hinge drop. "Da habe ich zuerst gesungen. Damals war ich zwölf Jahre alt", erinnert sie sich. Als die Gesellschaft eine Tanzgarde gründete, machte sie mit. "Ich habe immer schon geturnt und war gelenkig. Das hat sogar für die Teilnahme an der NRW-Meisterschaft gereicht", erzählt sie. Die besten Voraussetzungen für eine Tanzkarriere waren gelegt. Petra Beckers wurde das Solomariechen der Gesellschaft und stand fünf Jahre auf der Bühne. "Damals gab es in der Kaiser-Friedrich-Halle schon eine Art Mariechenabend. Als ich sah, was die anderen können, wollte ich besser werden. Deshalb ging ich zur KG Rot-Grün Uedding", erzählt Beckers.

FOTO: Privat (2), Große Rheydter Prinzengarde (2)

Dort tanzte sie nicht nur, sondern begann auch ihre Karriere als Trainerin. "Im Turnverein habe ich vorher auch schon als Trainerin gearbeitet, daher war das nichts Neues für mich", sagt Beckers. Die KG Rot-Grün Uedding bot ihr zudem die Gelegenheit, an Tanzturnieren teilzunehmen. Dort lernte sie Mariechen aus anderen Städten kennen, unter anderem eines aus Kerkrade. Sie wurde die Trainerin von Petra Beckers. "Damals bin ich immer zu ihr gefahren, um mit ihr zu trainieren", erzählt Beckers. Parallel lernte sie im Tanzstudio Drews Jazztanz. Durch das Tanzstudio bekam sie Kontakt zu den Garde-Girls der Großen Rheydter Prinzengarde, die schon damals zu den besten Tanzgruppen der Stadt gehörten. "Da war ich 18 Jahre alt. Ich habe dann noch zwei Jahre als Solomariechen weitergemacht. 23 Jahre war ich die Kommandantin der Garde-Girls", erzählt Petra Beckers. Später wechselte sie ins Tanzcorps.

Als Trainerin arbeitete sie weiter für die KG Rot-Grün Uedding und außerdem für die KG Alles onger ene Hoot Hardterbroich. Die Ueddinger Tanzgruppe gab sie später ab. Dafür kamen neue hinzu, wie die Kinderprinzengarde und die Tanzgruppe der KG Rot-Weiß Dorfbroich. In Hardterbroich hat Petra Beckers mit Surprise & Fantasy eine der besten Showtanzgarden der Region aufgebaut. In der Rheydter Prinzengarde trainiert sie neben dem Tanzcorps auch die Kindershowgarde Rheer Knöppkes. Als aktives Mariechen denkt sie derzeit darüber nach, am Ende der Session aufzuhören. "Tanzen und Trainieren sind schon stressig. Außerdem muss man irgendwann Platz für Jüngere machen", sagt sie.

Die Tänze für ihre Garden entstehen im heimischen Keller. Dort denkt sich Petra Beckers Choreographien aus. "Am Anfang geht es darum, ein Thema zu finden. Die Musik stellt dann Hajo Hering von der Kinderprinzengarde zusammen", erzählt Beckers. Manchmal hilft auch Gerry Boer, Rheydter Prinzgardist, mit. Er hat ein eigenes Tonstudio. Wenn die Musik fertig ist, geht es an die Tänze. "Ich studiere mit meinen Garden nie ganze Tänze ein, sondern entwickele sie im Verlauf des Trainings weiter, bis am Ende ein kompletter Tanz steht", erklärt sie ihre Trainingsarbeit. Pausen kennt sie nicht. Im März beginnt das Training für die neue Session. An drei Abenden in der Woche wird jeweils drei Stunden trainiert. Das bringt die Masse der Garden mit sich. Als Ausgleich zum Tanzen hält sich Petra Beckers mit Cross-Fit, einem knallharten Fitnesstraining, fit.

Bald möchte sie ihre C-Lizenz als Trainerin auffrischen. Dann darf sie mit ihren Garden auch an Tanzturnieren vom Bund Deutscher Karneval teilnehmen. Der Anspruch, immer besser zu werden, treibt sie an. Und das gibt sie an ihre Tanzgarden weiter.

