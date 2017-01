Mönchengladbach: Das Pendel schlägt etwas stärker aus

Gladbach ist im Jahr 2015 als Arbeitsort attraktiver für Auswärtige geworden. Das geht aus der frisch veröffentlichten Pendlerrechnung des Statistischen Landesamts IT NRW hervor. Waren 2014 noch 51.246 Menschen zum Arbeiten in die Vitusstadt eingependelt, hatte sich die Zahl 2015 bereits auf 52.887 erhöht - ein Zuwachs um 3,2 Prozent. Im selben Zeitraum stieg aber auch der Anteil der Menschen, die von Gladbach aus ins Umland pendeln, um 1,5 Prozent - von 45.723 auf 46.422 in 2015. Die Zahl der innergemeindlichen Pendler kletterte ebenfalls, von 76.805 auf 78.147.

Das Pendlersaldo - die Differenz zwischen Ein- und Auspendlern - ist dabei, wie bereits in den Vorjahren, angewachsen: Mönchengladbach ist tagsüber um 6465 Einwohner größer als nachts. 2014 hatte der Unterschied noch bei 5523 gelegen, 2012 bei knapp 4000. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Verfechter der "Wachsenden Stadt". Denn dabei geht es nicht nur darum, neue Einwohner in die Stadt zu holen und sie mit hochwertigem Wohnraum zu versorgen, sondern auch darum, als Arbeitsort attraktiver für Auswärtige zu werden. Eine hohe Einpendlerquote ist schließlich einer der Indikatoren für die Wirtschaftskraft einer Kommune.

Indes: Auch wenn die Zahlen leicht ansteigen - der Weg zu einer veritablen Pendler-Hochburg bleibt für Mönchengladbach sehr, sehr steinig. Schon alleine deswegen, weil das einwohnermäßig kleinere Krefeld mehr Einpendler aufzuweisen hat als Gladbach. Mit einer Einpendlerquote (Anteil der Einpendler an den Erwerbstätigen am Arbeitsort) von bloß 40,4 Prozent liegt Gladbach unter den 396 Kommunen des Landes lediglich auf Rang 369 und damit auch nur zwei Plätze besser als im Jahr zuvor. Unter den 29 Großstädten des Landes weisen sogar nur Bielefeld (39,4 Prozent), Wuppertal (34,7), Hamm (33,8) und Solingen (30,7) einen niedrigeren Wert auf. Das ist nicht unbedingt die feine Gesellschaft, die man sich wünscht. Klassische Pendler-Metropolen wie Düsseldorf (58,0 Prozent) liegen da viel höher, aber in der Region stehen auch Neuss (59,6) und Krefeld (46,4) klar besser da. Was bei dem leichten Aufwärtstrend auch beachtet werden muss: Die Tendenz zieht sich mehr oder weniger durch den gesamten Regierungsbezirk, ist also mitnichten als Mönchengladbach-spezifisch zu bezeichnen. Die besseren Werte sind also eher Ausdruck der Entwicklung, dass Großstädte als Arbeitsorte generell zunehmend an Gewicht gewinnen.

Wer aber ist der prototypische Einpendler nach Mönchengladbach? Es handelt sich (im Übrigen gegenüber 2014 unverändert) um einen Mann, der in Viersen lebt und 11,3 Kilometer vom Wohn- zum Arbeitsort zurückzulegen hat. Das ergibt sich aus der genauen Analyse der Pendlerströme, die IT NRW ebenfalls ermittelt hat. Demnach kamen 2015 die mit Abstand meisten Einpendler aus der Nachbarstadt (5401), wovon 2736 männlich und 2665 weiblich waren. Mit großem Abstand folgen Erkelenz (3088), Wegberg (3077), Korschenbroich (2736) und Düsseldorf (2525) in der Rangliste der Kommunen, die die meisten Einpendler nach Gladbach stellen. Die Zahl der Düsseldorf-Einpendler wächst dabei seit Jahren stetig, ohne allerdings Riesen-Sprünge zu machen. Beachtlich: Immerhin 979 Kölner pendeln jeden Tag zur Arbeit nach Mönchengladbach. Und an welche Kommunen gibt Mönchengladbach tagsüber sozusagen Einwohner ab, weil sie in anderen Städten arbeiten? Mit großem Abstand liegt hier Düsseldorf auf Rang eins. Auch diese Zahl dürfte für die Stadtoberen interessant sein, weist sie doch nach, wie viele Menschen zwar in der Landeshauptstadt arbeiten, aber in Gladbach wohnen. 9474 waren es 2015. Für Düsseldorf ist Gladbach damit seinerseits die siebt-wichtigste Einpendlerstadt - ganz oben stehen Duisburg (18.542), Neuss (18.051) und Köln (13.731). In diesem Ranking verlor Gladbach seit 2012 einen Rang an Krefeld. Auf den weiteren Plätzen der Mönchengladbacher Auspendlerkommunen wiederum liegen Viersen (3601), Neuss (3436), Krefeld (2802) und Korschenbroich (2287), gefolgt von Köln: 1944 Gladbacher pendeln zum Arbeiten in die Domstadt. Interessant sind auch die Wechselbeziehungen nach Krefeld: Während 2516 Seidenstädter nach Gladbach pendeln, sind in Gegenrichtung besagte 2802 unterwegs.

Auch mit seiner Auspendlerquote (Anteil der Auspendler an den Erwerbstätigen am Wohnort) von 37,3 Prozent liegt Gladbach nur auf Platz 375 von 396. Das allerdings ist eine wertfreie Aussage; hier weisen sämtliche Großstädte sehr niedrige Ränge auf. Es verdeutlicht allerdings, dass der Mönchengladbacher Arbeitsmarkt weiter einer der hermetischsten im Bundesland bleibt, auf dem insgesamt verhältnismäßig wenig Pendler-Bewegung ist. Doch immerhin schlägt das Pendel neuerdings ein wenig stärker aus.

Quelle: RP