Am Montag, 20. Februar 2017, stellten die Stadt und der Investor, die Lüder-Unternehmensgruppe, die Sieger-Entwürfe für das Bauprojekt am Europaplatz und dem heutigen Haus Westland vor.



Hier sehen Sie den Siegerentwurf mit dem Titel "Neunzehn Häuser" des Planungsbüros KBNK in Hamburg. So soll das Areal künftig aussehen.





