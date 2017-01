später lesen Ehrliche Finderin Das vermisste Foto ist zurück FOTO: Jörg Knappe FOTO: Jörg Knappe Teilen

Das war ein schneller Erfolg: Gestern Morgen las Christiane Lutz in der RP über das mysteriöse Verschwinden einer Fotografie des Künstlerduos Link & Kress aus der Freiluftgalerie in der Altstadt. Da wusste sie endlich, welchen Schatz sie vor einiger Zeit am Rand der Weiherstraße entdeckt und mitgenommen hatte. "Ich habe versucht, herauszufinden, wem das Bild gehört, habe im Internet recherchiert - aber ohne Erfolg", sagte die Finderin gestern. Am Nachmittag trafen sich Marc-Daniel Kress und Christiane Lutz im Atelier von Link & Kress zur Übergabe und zum versprochenen "Meet & Greet". Das Bild ist wohlbehalten zurück.