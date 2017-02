Die Rheydter Stadthalle stand am Samstagabend Kopf: Bis weit in die Nacht feierten die Jecken im restlos ausverkauften Saal bei der KG Schwarz-Gold Rheydt von 1899. Wir haben die Highlights für Sie im Video. Von Denisa Richters

Einige Gäste waren sogar aus der Schweiz angereist - mit Raclette im Gepäck. Höhepunkt des Abends war wieder das Medley, in dem Schwarz-Gold-Präsident Thomas Schmitz und seine Schwester Ruth Ahrweler in atemberaubendem Tempo und herrlich bekloppt in die Rollen von Schlager- und Popstars schlüpften. So kam es dazu, dass Biene Maja auf Abba traf oder die Jacob Sisters auf Horst Schlemmer.

FOTO: Denisa Richters

Aber natürlich musste auch an diesem Abend das Prinzenpaar ran: Zu dem Lied "das rote Pferd", tanzte und hüpfte das Paar über die Rheydter Bühne. Auch die Klassiker wie der Gardentanz durften natürlich nicht fehlen. Sehen Sie alle Highlights bei uns im Video.